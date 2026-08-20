Актер Журавлев о съемке в "Колобке": надо чтоб тебя "выкореживало" Журавлев рассказал о перевоплощениях актеров в фильме про колобка

Москва20 авг Вести.При работе над фильмом "Последний богатырь. Колобок" актерам нелегко давалось перевоплощение в персонажей сказки". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев.

Актер отметил, что во время этих сцен он даже путал, в какого героя он превратился.

Мы не просто переключаемся вот так раз мы и переключились, а там это надо, чтоб тебя "выкореживало". Естественно, когда я вот это делал, я путал так: "Я в кого сейчас превратился" поделился опытом Журавлев

Режиссер кинокартины Антон Маслов сравнил своего "Колобка" с книжным.

У нас Колобок, он такой разбойничий, и это наша интерпретация. И понятное дело, что Колобок всегда в шестистраничной сказке, он, собственно, выглядит иначе, он не обладает там большим характером рассказал он

Ранее один из актеров фильма Гоша Куценко поделился, на какую аудиторию рассчитана кинокартина. По словам исполнителя роли Волка, "Последний богатырь. Колобок" предназначен для детей, подростков и веселых родителей. Картина стала спин-оффом сказочной киновселенной "Последний богатырь". По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада.