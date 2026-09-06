Москва6 сен Вести.События, которые разворачиваются в латиноамериканском фильме "Существа" очень близки к тому, что сегодня происходит в Венесуэле. Об этом ИС "Вести" рассказал актер фильма Игон Илка.

По его мнению, картина получилась пророческой. При этом актер выразил надежду на то, что до захвата Земли представителями другой цивилизации все же не дойдет.

Скоро премьера фильма. Невероятный опыт, конечно. Сценарий оказался слишком близок к действительности. Вымысел стал нашей реальностью. Единственное, что теперь осталось, чтобы нас захватили инопланетяне. Будем молиться, чтобы этого не случилось. Но мы действительно сейчас переживаем то, что выпало на долю героев фильма, выживаем во всей этой катастрофе. Не зря кино называют седьмым искусством. Фильм оказался пророческим. Надеюсь, он вам понравится поделился актер Илка

Ранее режиссер кинокартины Эдгар Рокка заявил, что в ней инопланетяне не будут похожи на привычных уже голливудских "зеленых человечков". Он также рассказал о долгой работой над этим проектом - от написания сценария до его воплощения прошло четыре года.