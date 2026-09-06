Режиссер Рокка: наши инопланетяне не похожи на голливудских зеленых человечков Режиссер фильма "Существа" рассказал об отличиях его инопланетян от голливудских

Москва6 сен Вести.В новом латиноамериканском фильме "Существа" зрители не увидят в качестве инопланетян типичных голливудских зеленых человечков. Они будут похожи на самых обычных людей. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер и сценарист кинокартины Эдгар Рокка.

По его словам, сценарий был написан еще в 2019, а съемки удалось начать только четыре года спустя.

Сценарий фильма я написал еще в девятнадцатом году, а к съемкам мы приступили только в конце двадцать третьего года. А после этого картина находилась в стадии постпродакшн, и вот наконец вскоре состоится премьера. Фильм фантастического жанра о захвате страны инопланетными существами. Картину создавал латиноамериканский продакшн, так что в рамках наших возможностей наши инопланетяне похожи на обычных людей, а не на типичных голливудских зеленых человечков поделился режиссер

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото, на котором он изображен вместе с инопланетянином, закованным в кандалы. Пришелец выглядит соответственно образу, продвигаемому поп-культурой. На снимке также присутствуют несколько человек в черных костюмах и и один в военной форме.