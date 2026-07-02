Президент США пообещал вылечить Робертс и Де Ниро от "синдрома неприятия Трампа" Трамп в роли врача пообещал избавить знаменитостей от синдрома неприятия Трампа

Москва2 июл Вести.Президент США Дональд Трамп показал видео, сделанное с помощью нейросетей, на котором он предстал в образе доктора, пообещавшего вылечить ряд американских знаменитостей от "синдрома неприятия Трампа". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Джулия Робертс, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон, Вупи Голберг и другие знаменитости предстали в роли "пациентов", которые пожаловались на "синдром неприятия Трампа", который негативно влиял на их жизнь, приводил к злости и вызывал беспокойство, а также переживания о будущем.

К счастью, я доктор Трамп, и у меня есть план лечения…Лечение простое. Отключитесь от фейковых новостей. Молитесь, и если вы когда-нибудь почувствуете тревогу, просто выпейте диетическую колу, как я, и вы увидите замечательные изменения в своей жизни посоветовала ИИ-версия Трампа в белом халате

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде атланта, держащего на плечах Землю.