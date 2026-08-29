Москва29 авг Вести.Новый полнометражный мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" будет посвящен быту лунных жителей. Об этом ИС "Вести" рассказала режиссер картины Дарина Шмидт.

По ее словам, Луна, особенно ее обратная сторона, вызывает живой интерес у зрителей. Создатели мультфильма показали свое видение этого мира.

Все знают, что Лунтик с Луны, и мы в первом фильме немножечко коснулись вот этого мира, который есть на Луне. И я знаю, что зрители спрашивали: "А как же живут лунные жители? Как там все устроено?" И мне захотелось в этом фильме ответить на эти вопросы, то есть показать и быт лунных жителей. И плюс — вот эта тема с обратной стороной Луны, она же достаточно тоже популярная. Все хотят знать, что же там, столько версий про эту обратную сторону. И здесь у нас есть возможность как бы свой вариант показать, как мы видим эту обратную сторону Луны рассказала Дарина Шмидт

Также режиссер отметила, что мультфильм удалось создать в довольно сжатые сроки - менее чем за полтора года. Первый полнометражный фильм "Лунтик: Возвращение домой" вышел на большие экраны в 2024 году.