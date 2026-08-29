Режиссер Шмидт рассказала о трудностях при работе над второй частью "Лунтика"

Режиссер "Лунтика": важно было грамотно показать отношения папы и сына Режиссер Шмидт рассказала о трудностях при работе над второй частью "Лунтика"

Москва29 авг Вести.Во время создания мультфильма "Лунтик. Обратная сторона Луны" перед режиссером Дариной Шмидт стояла непростая задача – грамотно показать отношения между папой и сыном. Этим она поделилась с ИС "Вести".

Режиссер отметила, первая часть "Лунтик: Возвращение домой" ей несколько ближе, поскольку в ней речь шла о маме. Тема про папу - это уже "другая история".

Если в первом фильме речь шла про маму Лунтика, да, я принимала тоже в нем активное участие, и это вроде как бы более близкая тема. А тут тема про папу. И естественно, для меня, как для женщины, да, это вот такая немножко уже другая история, как бы понять вот эти отношения как между папой и сыном, и как бы грамотно их показать рассказала Шмидт

Также режиссер поделилась главными вопросами, на которые зритель найдет ответы в "Лунтике"

Наверное, главное — это насколько важно, чтобы семья была вместе, насколько это ценно, и тема дружбы, да, вот связь отца и сына, насколько папа имеет роль для ребенка, ну, в жизни. То есть, насколько в целом важно быть вместе отметила Шмидт

Мультфильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" вышел в широкий прокат 27 августа. История Лунтика началась в сентябре 2006 года, когда созданный студией "Мельница" по заказу телеканала "Россия" мультфильм впервые показали в программе "Спокойной ночи, малыши!".