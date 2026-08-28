Режиссер "Колобка": у наших детей, у наших правнуков будут те же проблемы

Режиссер Маслов заявил об актуальности фильма "Колобок" для будущих поколений Режиссер "Колобка": у наших детей, у наших правнуков будут те же проблемы

Москва28 авг Вести.Фильм "Последний богатырь. Колобок" затрагивает актуальную во все времена проблему – понимания себя. Этой мыслью с ИС "Вести" поделился режиссер фильма Антон Маслов.

По его словам, фильм про Колобка поможет дать правильный совет людям.

И у наших детей, и у наших правнуков будут те же самые проблемы, с которыми они будут сталкиваться. И кто-то должен подойти сбоку на ушко им подсказать то, что, слушай, бывает по-разному, но подумай просто над тем, что кто ты поделился своим мнением режиссер

Актер Гарик Харламов, озвучивший главного героя фильма, сравнил реальность, в которой оказался Колобок, с настоящей жизнью.

В совсем юном возрасте он оказался в лесу, во враждебном мире. Ведь жизнь она же действительно тяжелая, то есть мы все с этим сталкиваемся. И он черствеет, и он… в общем, борется за свое право на жизнь рассказал актер

Зрители высоко оценили кинокартину. Они отметили, что в ней есть и над чем можно посмеяться, и над чем следует задуматься.

Суперский фильм. Посмеялась от души

И поплакать, и посмеяться, и попереживать. Очень понравилось

Все про внутреннюю, больше внутреннюю красоту человека, нежели про внешность

Про то, что сейчас все забывают. Надо жить настоящей жизнью, любить и верить в чудо

Ранее Гарик Харламов рассказал, какой пример подает зрителям главный герой фильма "Колобок". По его словам, он сумел остаться личностью, даже превратившись в черствый кусок хлеба и не сдавался в трудной ситуации.