Москва16 авг Вести.Режиссер Антон Маслов считает большой победой, что актер Гарик Харламов согласился озвучить главного героя в фильме "Последний богатырь. Колобок". Об этом Маслов рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Ну, во-первых, Гарик пришел, да, а вы сами знаете, это очень непросто. Поэтому это уже большая победа наша. Во-вторых, ну, Колобок, он же сам как герой, вот если вы посмотрите историю, да, на самом деле мы никто, не рождаемся теми, кем мы становимся, да. Это точно, да. Когда Колобок появился, он был маленькой, мягкой, нежной булочкой, но попал не в те руки, попал в разбойничью стаю, понимаете? А разбойничья стая до хорошего не доведет