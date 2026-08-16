Москва16 авгВести.Дочь режиссера Антона Маслова, снявшего фильм "Последний богатырь. Колобок" посмотрела его уже четыре раза. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".
По словам Маслова, после первого просмотра девочка сразу попросилась на второй сеанс.
Она, когда я первый раз показал, сказала, что она хочет пойти второй раз. И сейчас она уже сходила четвертый раз в кино. Она поехала, собственно, к своим друзьям там в Подмосковье и уже с ними [посмотрела]сказал он
Ранее Маслов рассказал, что при создании фильма "Последний богатырь. Колобок" была поставлена задача сделать очень смешную сказку, и отклик зрителей показал, что это удалось.