Москва16 авг Вести.Дочь режиссера Антона Маслова, снявшего фильм "Последний богатырь. Колобок" посмотрела его уже четыре раза. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Маслова, после первого просмотра девочка сразу попросилась на второй сеанс.

Она, когда я первый раз показал, сказала, что она хочет пойти второй раз. И сейчас она уже сходила четвертый раз в кино. Она поехала, собственно, к своим друзьям там в Подмосковье и уже с ними [посмотрела] сказал он

Ранее Маслов рассказал, что при создании фильма "Последний богатырь. Колобок" была поставлена задача сделать очень смешную сказку, и отклик зрителей показал, что это удалось.