Москва16 авг Вести.Режиссер фильма "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов рассказал информационной службе "Вести", выйдет ли вторая часть кинокартины.

У нас была премьера вторая недавно. Мы со зрителями общались, и пришло там огромное количество людей. И мы договорились, что второй части не будет, будет сразу третья часть – 'Колобок – возвращение'. Зрители начали спрашивать: "Мы хотим вторую часть". Мы сказали, что: "Ну, второй не будет, третья будет". Надеемся, так. А там время покажет