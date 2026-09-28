Москва28 сен Вести.Во втором сезоне сериала "Доктор Краснов" главного героя будут испытывать на прочность, заявил ИС "Вести" актер Игорь Петренко, сыгравший роль Андрея Краснова.

Как-то судьба над ними [героями] смеется, и у них пазл сложить ну никак не получается, ни у кого, причем. Роман с сомнением у всех на протяжении всего сезона