Москва28 сен Вести.Во втором сезоне сериала "Доктор Краснов" главный герой, потерявший память в результате огнестрельного ранения, вернется к прежней жизни.

Он столкнется с изменениями в коллективе, необходимостью доказывать свой профессионализм, заявила ИС "Вести" режиссер многосерийного фильма Алена Райнер.

По ее словам, главный конфликт истории - внутренние противоречия Андрея Краснова.

Он борется со своими друзьями, со своими коллегами … за справедливость, за право называть себя честным доктором. Что важнее: справедливость или лечение пациента, моральные качества которого не совсем близки … Герои стали интереснее, раскрылись в каких-то ситуациях в новых своих качествах. История стала, может быть, более тонкой … неоднозначной