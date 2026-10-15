Москва15 окт Вести.Премьерные серии остросюжетной драмы "Телохранитель" стали доступны подписчикам медиаплатформы СМОТРИМ. Главные роли исполнили Илья Малаков, Алина Воскресенская, Дмитрий Пчела, Анастасия Куимова и Евгений Зайфрид, режиссером выступил Роман Ярославцев.

Герой Малакова, кадровый офицер Андрей, комиссованный по ранению, возвращается домой к жене Ксюше (Анастасия Куимова). Супруги мечтают открыть зоомагазин и приют для животных, но пожар на складе уничтожает все закупленные для магазина товары и оставляет семью без средств. Успешный бизнесмен Олег (Дмитрий Пчела) предлагает Андрею работу телохранителя для своей жены, бывшей топ-модели Марии (Алина Воскресенская). Андрей и Ксюша переезжают в особняк Олега и не подозревают, что это место изменит их жизнь.

Режиссер Роман Ярославцев отметил, что одной из ключевых тем истории стало домашнее насилие и абьюз.

Главная героиня проходит сложный и рискованный путь от состояния жертвы к свободе, не только физической, но и внутренней. Для меня это история об ответственности за свои поступки, о жизненном и моральном выборе и о том, что любой выбор имеет свою цену. И по ходу истории этот выбор предстоит сделать практически каждому герою отметил он

Съемки проходили в Минске. По словам Малакова, съемочной группе пришлось снимать теплую осень в заморозки и буквально стряхивать снег. Проект создали медиаплатформа СМОТРИМ, телеканал "Россия" и продюсерский центр "Леан-М", авторами сценария стали Марина Елатомцева и Наталья Жердецкая. Телевизионная премьера запланирована в эфире канала "Россия".

Ранее актер Илья Малаков рассказал ИС "Вести", что главный герой сериала, привыкший опираться на армейские уставы, на новой работе столкнулся с ситуациями, в которых прежними методами задачи не решить.