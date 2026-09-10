Москва10 сен Вести.Подписчики медиаплатформы СМОТРИМ получили доступ к медицинской драме "Доктор Краснов. Новые серии". Сериал расскажет продолжение истории гениального диагноста, роль которого исполняет Игорь Петренко. Об этом сообщили создатели шоу.

В новом сезоне пока заявлено восемь часовых эпизодов. Врачу Андрею Краснову удалось вернуть потерянную память, но в его отделении происходит трагедия, которая заставляет героя делать выбор между состраданием и справедливостью.

У нас появилось несколько новых героев, их истории развиваются, мы пока только начинаем с ними существовать. Я думаю, авторы данного проекта надеются на то, что будет продолжение и оно будет интересно зрителю пояснила режиссер Алена Райнер

Также в сериале снимаются Ольга Красько, Александра Никифорова, Евгений Шумейко, Лариса Домаскина, Филипп Ершов, Полина Давыдова, Гавриил Федотов.

За производство отвечали компании "ЛЕАН-М" совместно с "Тим Филмз". Первые четыре эпизода уже доступны эксклюзивно на медиаплатформе СМОТРИМ.