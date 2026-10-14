Москва14 окт Вести.В Геленджике начались съемки многосерийной мелодрамы "Черешневый сад" режиссера Александра Амирова. Онлайн-премьера "Черешневого сада" состоится на медиаплатформе СМОТРИМ, телевизионная премьера запланирована на канале "Россия".

Главные роли исполняют Лянка Грыу, Иван Зайцев, Елена Ксенофонтова, Александрина Олексюк, Петр Романов и Михаил Горевой. Съемки также пройдут в Новороссийске и Москве.

В центре сюжета - кондитер Татьяна, которая теряет привычную жизнь после внезапного исчезновения мужа Никиты. Неизвестные требуют выкуп, а она остается без квартиры и средств. Вместе с дочерью Катей героиня переезжает в приморский город к матери Ларисе, с которой давно в конфликте. Рядом с их домом находится старый черешневый сад, восстановленный фермером Андреем. После первых ссор Татьяна и Андрей объединяются, чтобы наладить производство варенья и сохранить сад, а сама героиня пытается раскрыть тайны исчезновения мужа, спасти близких и начать жизнь заново.

Режиссер рассказал, что создатели стремятся показать зрителям солнечный и романтический мир небольшого приморского города, где разворачивается история героини. По его словам, перед Татьяной встает выбор между продажей семейного дома ради спасения близких и борьбой за любовь, семью и родовое поместье.

Производством сериала занимается продюсерская компания "Яр&Ко".