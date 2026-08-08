Москва8 авг Вести.В фильме "Пальма 3" будет затронута тема материнства, поделился с ИС "Вести" режиссер Владимир Кондауров.

Для нас очень важно, что эта картина прежде всего про семью. И действительно, если в первой части, вопреки внешним и внутренним конфликтам, наша семья создалась, появилась, во второй части она попала в первый кризис, который в итоге успешно преодолела. И в третьей части мы уже идем в тему материнства. Нам очень интересно это исследовать рассказал Кондауров

В семейной картине "Пальма 3" семья Лазаревых вместе с собакой Пальмой отправляется на авиафестиваль на Дальнем Востоке. Там они встретят амбициозного юного авиаконструктора Юру - сироту, втянутого в криминальные махинации. А собака найдет возлюбленного — бродячего пса Графа.

Первый фильм "Пальма" - история дружбы мальчика и немецкой овчарки, которую предыдущий хозяин бросил в аэропорту, а сам улетел. Пальма встречала прилетающие самолеты в надежде, что за ней вернутся, однако вместо этого обрела новых, любящих хозяев. В дальнейших фильмах - новые приключения Пальмы и ее хозяев.