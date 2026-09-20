Актер Быстров рассказал о пробах на роль Гены в "Чебурашке" Актер Быстров рассказал, как проходили пробы на роль Гены в "Чебурашке"

Москва20 сен Вести.Российский актер театра и кино Артем Быстров в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал, как проходили его пробы на роль молодого Гены из кинофильма "Чебурашка".

Он отметил, что оказался очень похож на Сергея Гармаша, сыгравшего роль Геннадия Петровича в семейном блокбастере.

Придя на пробы Гены, стояла его (Сергея Гармаша – прим. ред.), фотография, и гример очень долго, очень подробно делал мне портретный грим Сергея Леонидовича. Я не понимал, зачем все это происходит, зачем все это надо. Но когда пришел на пробу уже к режиссеру, он через камеру посмотрел на меня и сказал: "Это хорошо, это хорошо" вспоминает Быстров

Артист признался, что во время съемок боялся контактировать с Гармашом.

Когда мы снимали "Чебурашку", я вообще даже боялся подходить к Сергею Леонидовичу, потому что Сергей Леонидович Гармаш - ну куда я? Я поэтому очень так скромненько [находился] в уголочке. И мы еще очень мало пересекались на площадке поделился он

Когда все же диалог с Сергеем Гармашом удалось завести, темой стал внешний вид Артема Быстрова.

Он смотрел на меня так пристально и говорил: "Почему щетина?" Я говорил: "Да-да, там надо подбрить еще", и шел подбривал, потому что Гена у нас был идеально выбритый. Вот это я помню добавил артист

Полнометражный фильм "Чебурашка" вышел в прокат в России 1 января 2023 года. Картина стала самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа. Премьера второй части "Чебурашки" состоялась в 2026 году.