Актер Бурунов об ИИ: у него отсутствует эмоциональный контур Актер Бурунов считает зависимыми друг от друга ИИ и человека

Москва21 ноя Вести.Искусственный интеллект не может существовать без человека. Таким мнением с ИС "Вести" поделился исполнитель роли умного беспилотного такси по имени Царь в кинокартине "Дедмобиль" актер Сергей Бурунов.

Он отметил, что у искусственного интеллекта (ИИ) эмоциональный контур отсутствует.

Он не обладает конфигурацией, эмоциональной конфигурацией, у него нет эмоционального контура. Вот. Ему нужны вводные, ему нужны алгоритмы, ему нужны данные. А данные ему может дать только создатель. Это мы поделился своим мнением артист

Коллега Сергея Бурунова и исполнитель главной роли в семейной комедии народный артист РФ Юрий Стоянов отметил, что человек и искусственный интеллект дополняют друг друга: человек привносит ИИ "что-то человеческое", а ИИ в свою очередь человеку – "современное".

В этой профессии вообще очень много личного, в профессии водителя и таксиста, то, естественно, у него, у него начинаются личные отношения с этим автомобилем отметил он

В основе сюжета семейной комедии "Дедмобиль" лежит история о пожилом мужчине Валерии (Юрий Стоянов), который устраивается на работу шофером в беспилотное такси с искусственным интеллектом.