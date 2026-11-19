Комедия "Дедмобиль" о взаимодействии с ИИ стартует в кинотеатрах страны ИИ глазами разных возрастов: "Дедмобиль" выходит в широкий кинопрокат

Москва19 ноя Вести.Комедия "Дедмобиль" через противостояние пожилого водителя и искусственного интеллекта такси поднимает важные темы дружбы, взаимовыручки и незаменимости человеческого тепла в эпоху технологий, а также исследует разницу в восприятии ИИ разными поколениями. Об этом ИС "Вести" рассказали исполнители главных ролей и продюсер картины.

Семейная комедия "Дедмобиль" выходит в прокат сегодня. Фильм рассказывает о пожилом мужчине Валерии (Юрий Стоянов), который устраивается на работу шофером в беспилотное такси с искусственным интеллектом. Непростой характер машины и опытного водителя создают комичные ситуации. Однако за юмором скрывается важный посыл: о значении дружбы, взаимовыручки и незаменимости человеческого тепла в эпоху технологий

Они сближаются. И человек приносит в ИИ что-то человеческое, а ИИ человеку дает что-то такое современное, сегодняшнее и продвинутое рассказал народный артист РФ Юрий Стоянов

Несмотря на свою прочность, персонаж "железного героя" обладает непростым нравом. Актер Сергей Бурунов, озвучивающий это интеллектуальное такси, придерживается мнения, что человеческий фактор остается определяющим в работе искусственного интеллекта, который не способен функционировать автономно.

Мы боги этого искусственного интеллекта, мы его душа. Он без нас работать не сможет считает Бурунов

По словам продюсера фильма Георгия Малкова, сюжет фильма подсвечивает интересный диссонанс: для юных умов искусственный интеллект стал мгновенным и желанным союзником, с которым они находят общий язык и успешно сотрудничают. Для их старших современников же эта технология предстает скорее, как нечто чуждое, вызывающее сопротивление и неприятие.

Искусственный интеллект, который для многих молодых людей оказался сразу таким помощником, который они легко приняли и очень успешно используют, для людей старшего поколения, — это скорее вызов и отторжение рассказал Малков

Узнать, смогут ли Валера и его слишком умный автомобиль все-таки найти общий язык можно уже с сегодняшнего дня. "Дедмобиль" ждет вас во всех кинотеатрах страны.

Ранее сообщалось, что светская премьера семейной комедии "Дедмобиль" состоялась в Москве на площадке кинотеатра "Художественный". Мероприятие посетили режиссер проекта Владимир Котт, а также исполнители главных ролей Юрий Стоянов и Сергей Бурунов.