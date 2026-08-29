Режиссер Шомин объяснил выбор актера на главную роль в фильме "Алоха" Режиссер Шомин увидел в актере Трибунцеве главного героя своего фильма "Алоха"

Москва29 авг Вести.Именно российский актер Тимофей Трибунцев способен сыграть главного героя короткометражного фильма "Алоха" – Эдуарда, таким, каким видит его режиссер. Таким мнением с ИС "Вести" поделился автор картины Семен Шомин.

Он признался, что Трибунцев является одним из самых любимых его артистов.

Один из самых моих любимых артистов в России, и я знал, что чувство юмора и тонкость его душевной организации сделает моего Эдика таким, каким я его видел поделился своим видением режиссер

Фильм Семена Шомина "Алоха" получил приз за лучший сценарий на фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче", который проходил в Калининграде. В основе сюжета лежит история смертельно больного мужчины Эдуарда, к которому неожиданно приходит помощь в лице робота-доставщика.