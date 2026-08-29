Москва29 авг Вести.Мелодрама должна эмоционально трогать, "цеплять" зрителя. Этим с ИС "Вести" поделился режиссер Григорий Калинин.

Фильм Григорий Калинина "80 ударов в минуту" был показан на фестивале короткометражного и дебютного кино "Короче". Кинокартина получила специальный приз "За веру в человеческое сердце", а также приз от телеканала "Россия".

Главное, чтобы зрителя эмоционально просто тронул фильм, потому что это мелодрама, это драма. И если... ты не подключаешься к ней эмоционально, то это, наверное, не очень хорошо поделился своим мнением Калинин

Также высоко оценен жюри на фестивале был короткометражный фильм "Невероятная Татьяна Викторовна". На мероприятии он стал фильмом-открытием.