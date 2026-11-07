Москва7 нояВести.Регулярные занятия спортом снижают риск развития деменции, а тяжелый физический труд на работе повышает вероятность заболевания, рассказал РИА Новости кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.
Физическая активность в свободное время снижает риск деменции почти на четверть. Тяжелый физический труд на работе, наоборот, статистически показал повышение риска на 20%говорит врач
Утин объяснил, что занятия спортом "для себя" снимают стресс и благотворно влияют на когнитивные способности человека.