Психолог Абравитова рассказала о пользе спорта на морозе Психолог Абравитова: спорт на морозном воздухе работает как антидепрессант

Москва16 окт Вести.Тренировки на свежем морозном воздухе в период короткого светового дня помогают справляться с физиологическими и психологическими вопросами. Об этом в беседе с RT рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

На первом месте здесь, конечно, наша биохимия. Благодаря занятию спортом мы получаем дофамин и эндорфин, а не уходим в зимнюю спячку. Ведь часто зимой организм уходит в режим экономии. Нам хочется меньше двигаться, больше есть и спать. Это ведет к снижению уровня гормона радости и снижению мотивации сказала она

Как продолжила специалист, лыжи и коньки дают аэробную нагрузку на свежем морозном воздухе. Она заставляет сердце работать активнее и насыщает кровь кислородом.

И это прекрасный антидепрессант. Мы получаем наслаждение, которое помогает пережить темные вечера. При этом одновременно мы можем физически сильно устать, но чувствовать прилив сил и эйфорию отметила она

Абравитова добавила, что не стоит забывать и о другом плюсе зимних тренировок на улице: они помогают получить необходимый организму солнечный свет.

Если взять коньки, то они требуют идеальной координации в сезон, когда сложно сосредоточиться. Это мощнейшая тренировка вестибулярного аппарата. И в момент катания на коньках человек не думает о работе, о бытовых проблемах, а лишь о происходящем здесь и сейчас. Своего рода это медитация в движении заключила она

Как подытожила эксперт, беговые лыжи создают монотонную ритмичную нагрузку. Это, в свою очередь, помогает снизить уровень стресса и тревожности.