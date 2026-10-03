Доктор Мясников рассказал, какой должна быть аптечка сердечника Доктор Мясников об аптечке сердечника: универсальных для всех препаратов нет

Москва3 окт Вести.Универсальной аптечки для всех сердечников не существует: некоторые препараты одного человека могут убить, а другого – спасти. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников

Он обратил внимание на то, что в аптечке человека, страдающего сердечными заболеваниями, обязательно должны быть лекарства, которые выписал ему специалист.

У каждого сердечника своя аптечка. У нас нет одной для всех. Этому человеку аспирин давать нужно и необходимо, у другого он вызовет у него кровоизлияние в мозг. Этому человеку нужны бета-блокаторы … они урежают пульс, а у кого-то другого бета-блокаторы вызовут смертельный спазм. Нужно учитывать, что каждый сердечник принимает четыре-шесть таблеток в день, и у каждого они свои отметил Мясников

Также он сообщил, что учащенное сердцебиение не всегда является признаком кардиологических проблем. По его словам, этот симптом может свидетельствовать и о проблемах с щитовидной железой.