Доктор Мясников раскрыл, с чем может быть связано учащенное сердцебиение Доктор Мясников: учащенное сердцебиение может быть симптом заболеваний щитовидки

Москва3 окт Вести.Учащенное сердцебиение – не всегда признак кардиологических проблем, нередко данный симптом свидетельствует о заболеваниях щитовидной железы. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

В случае возникновения учащенного сердцебиения доктор посоветовал, в первую очередь, проверить щитовидку.

В частности, первое, что я бы советовал — проверить щитовидную железу, потому что это вполне может быть проблемой гормонов щитовидной железы. Обязательно проверить общий анализ крови, гемоглобин сказал Мясников

Он пояснил, что выраженная анемия также может сопровождаться тахикардией.

Учитывая, что каждая третья женщина имеет анемию, а выраженная анемия обязательно будет сопровождаться вот такой тахикардией и так далее… В советской медицине было такое понятие — вегетососудистая дистония. Потом мы, так сказать, этот термин отвергли, но суть осталась. Это все равно детринированность (ухудшение физической формы. – Прим. ред.), нарушение адаптации нервно-сосудистой системы к внешним стимулам отметил врач

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