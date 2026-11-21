Москва21 нояВести.Переезд из региона с более мягким климатом на Север вызывает стресс у организма, в период адаптации возможны нарушения сна и снижение работоспособности. Об этом сообщила ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры морфологии и физиологии Медицинского института СурГУ Ольга Литовченко.
При наличии каких-либо хронических заболеваний период акклиматизации может сопровождаться расстройством сна, колебаниями показателей артериального давления, ухудшением работоспособности, как физической, так и умственнойотметила Литовченко
По словам специалиста, особенно внимательно к своему самочувствию следует относиться пожилым людям и детям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Литовченко уточнила, процесс приспособления к новым условиям начинается сразу после прибытия в северный регион. На новые климатические факторы реагируют вегетативные системы организма и психика человека. Поэтому перед поездкой на Север важно заранее подготовить организм - уделить внимание режиму дня, питанию и заботе о здоровье.