Нарушение сна и работоспособности может появиться после переезда на Север Эксперт: переезд на Север становится для организма стрессом

Москва21 ноя Вести.Переезд из региона с более мягким климатом на Север вызывает стресс у организма, в период адаптации возможны нарушения сна и снижение работоспособности. Об этом сообщила ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры морфологии и физиологии Медицинского института СурГУ Ольга Литовченко.

При наличии каких-либо хронических заболеваний период акклиматизации может сопровождаться расстройством сна, колебаниями показателей артериального давления, ухудшением работоспособности, как физической, так и умственной отметила Литовченко

По словам специалиста, особенно внимательно к своему самочувствию следует относиться пожилым людям и детям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Литовченко уточнила, процесс приспособления к новым условиям начинается сразу после прибытия в северный регион. На новые климатические факторы реагируют вегетативные системы организма и психика человека. Поэтому перед поездкой на Север важно заранее подготовить организм - уделить внимание режиму дня, питанию и заботе о здоровье.