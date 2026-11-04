Психиатр Крупин: стресс может вызвать соматическую боль в горле

Названы неочевидные причины боли в горле Психиатр Крупин: стресс может вызвать соматическую боль в горле

Москва4 ноя Вести.Хронический стресс может спровоцировать соматические боли в горле, предупредил в беседе с "Абзацем" психиатр Владимир Крупин.

Как пояснил эксперт, эмоциональные перегрузки, как правило, оказывают негативное влияние на наиболее слабые места организма.

Стресс действительно может иногда усиливать телесные ощущения или способствовать напряжению мышц глотки и шеи, першению, покашливанию сказал Крупин

Кроме того, по словам специалиста, боль в горле также может свидетельствовать о непрожитом горе или ощущении недосказанности.