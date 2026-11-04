Москва4 нояВести.Хронический стресс может спровоцировать соматические боли в горле, предупредил в беседе с "Абзацем" психиатр Владимир Крупин.
Как пояснил эксперт, эмоциональные перегрузки, как правило, оказывают негативное влияние на наиболее слабые места организма.
Стресс действительно может иногда усиливать телесные ощущения или способствовать напряжению мышц глотки и шеи, першению, покашливаниюсказал Крупин
Кроме того, по словам специалиста, боль в горле также может свидетельствовать о непрожитом горе или ощущении недосказанности.