Москва3 ноя Вести.Начало "нулевому" километру автомобильной зимы было положено. Такое мнение в своей колонке для ИС "Вести" выразил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.

Он добавил, что наступление автозимы продолжится до конца недели.

Это будет временный снежный покров или что называется "снег на час", который долго не задержится, и к началу следующей недели, когда потеплеет, внезапный зимний гость - растает. Поэтому, снег-"первенец" – это будет не про красоту, а про тормозной путь, который на дороге изменит правила! Но тем не менее, начало "нулевому" километру автомобильной зимы - положено! До конца недели наступление автозимы продолжится. Осадки в твердой фазе будут смещаться на юг со скоростью более 100 км за сутки и к выходным белые "мухи" закружат даже в небе Донбасса и в низовьях Дона