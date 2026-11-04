Тишковец: от атаки зимы пострадают Пермский край, Удмуртия и Кировская область Метеоролог Тишковец назвал регионы России, которые пострадают от зимних атак

Москва4 ноя Вести.От атаки зимы пострадают север Пермского края, Удмуртия и Кировская область. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, начавшаяся репетиция зимы окажется затяжной, и на Русской равнине продолжит формироваться временный снежный покров.

Если накануне запорошило лишь крайний север и северо-восток Европейской России, то уже к исходу пятницы под снегом окажется территория вплоть до линии Петрозаводск-Москва-Самара. Правда, в большинстве районов его слой не превысит 1-2 см, и только в предгорьях Урала может появится нечто похожее на сугробы. Особенно от атаки зимы пострадают север Пермского края, Удмуртия и Кировская область. Например, Киров и Ижевск в конце рабочей недели заметет на 5-6 см, а Глазов и Кудымкар вообще на 10! рассказал синоптик

Ранее сообщалось, что с 4 на 5 ноября на юг России начнет вторгаться арктический воздух, который принесет в регион мокрый снег и дожди. Ведущая "России 24" и профессиональный метеоролог Екатерина Рязанова отметила, что после 5 ноября стоит ожидать заморозков.