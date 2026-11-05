Профессор РАН Репина рассказала об основных тенденциях приближающейся зимы Россиян ожидает мягкая, но снежная зима с "погодными качелями"

Москва5 ноя Вести.Россиян предстоящей зимой ожидают "погодные качели" и обилие снега. О погодных тенденциях "РГ" сообщила замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, доктор физико-математических наук, профессор РАН Ирина Репина.

Точный прогноз погоды на зиму дать невозможно, это связано с особенностями климатической системы. Основными тенденциями зимы будут "погодные качели" с чередованием сильных морозов и оттепелей, отметила Репина.

В Москве суровой зимы (это когда морозы под 40 градусов сохраняются довольно продолжительное время) ожидать не стоит. Однако кратковременные морозы ниже минус 20 градусов возможны рассказала ученый

В целом в Центральной России зимы становятся более мягкими с большим количеством осадков. Начало устойчивого зимнего периода со снежным покровом сдвигается к декабрю. При этом в северных регионах суровые зимы сохраняются, а в южных становятся более мягкими. Вероятность интенсивных осадков повышается.

Что касается горнолыжных курортов, там продолжительность снежного сезона уменьшается, сообщила Репина. Через несколько лет такие популярные курорты, как, Красная Поляна, Архыз, могут остаться без устойчивого снега.