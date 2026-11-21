Лимаренко: комплекс "Горный воздух" на Сахалине стал лучшим горнолыжным курортом "Горный воздух" на Сахалине стал лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока

Москва21 ноя Вести.Комплекс "Горный воздух" в Сахалинской области признан лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

В преддверии зимнего сезона наш комплекс признан лучшим в макрорегионе по итогам национальной премии "Горы России" за 2026 год отметил губернатор в мессенджере МАХ

По его словам, спортивно-туристический комплекс считается одной из визитных карточек Сахалинской области. Туристов привлекает длительный горнолыжный сезон — с середины декабря до середины апреля. А трассы, которые проложены на склонах двух сопок — Большевик и Красная, подходят для лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки.