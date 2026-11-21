Москва21 нояВести.Комплекс "Горный воздух" в Сахалинской области признан лучшим горнолыжным курортом Дальнего Востока. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
В преддверии зимнего сезона наш комплекс признан лучшим в макрорегионе по итогам национальной премии "Горы России" за 2026 годотметил губернатор в мессенджере МАХ
По его словам, спортивно-туристический комплекс считается одной из визитных карточек Сахалинской области. Туристов привлекает длительный горнолыжный сезон — с середины декабря до середины апреля. А трассы, которые проложены на склонах двух сопок — Большевик и Красная, подходят для лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки.