Москва14 окт Вести.В Кисловодске готовятся к увеличению турпотока, заявил ИС "Вести" мэр города Евгений Моисеев. По его словам, в одной только особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Солнечная долина" номерной фонд увеличится на 20 тысяч койко-мест.

Губернатор [Ставропольского] края ставил задачу до 2030 года увеличить наш турпоток в два раза, а мы увеличили за 5 лет. Сейчас еще ожидаем увеличение. Мы готовим инвестиционные площадки. У нас есть огромная "Солнечная Долина", мы там готовы создать еще 20 тыс. койко-мест. То есть фактически новый курортный микрорайон города, который по емкости будет соизмерим с самим городом. У нас сейчас реализуется огромный проект на Березовском ущелье [природный каньон, который начинается прямо на окраине Кисловодска и тянется почти на 18 километров - прим. ред.], там планируется создать экологический курорт совершенно другого уровня. Туда сейчас проектируем вдоль наших рек тропу от Старого озера до Нового озера. Мы назовем этот маршрут "Река времени" рассказал Моисеев

С октября из Тамбова в Кисловодск можно будет доехать на поезде. А "Курорт Архыз" откроет горы для тех, кому раньше подняться было непросто.