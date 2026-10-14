Москва14 окт Вести.Туристическая отрасль Кавказа, в том числе отели и курорты, получает "достаточно интенсивно" государственное финансирование: суммарный портфель проектов с льготным кредитованием составляет порядка 90 млрд рублей. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

В рамках поддержки туристической отрасли на Кавказе есть льготное кредитование на строительство мест размещения. Это порядка 35 проектов, которые на сегодняшний день реализуются, и суммарный портфель - это где-то порядка 90 млрд руб. Помимо этого, на глэмпинги, в качестве поддержки софинансирования, было направлено 3,5 млрд рублей. Достаточно интенсивно, эффективно государство поддерживает особые экономические зоны. На сегодняшний день государство уже вложило в инфраструктуру порядка 70 млрд за последние 5 лет