На Кубе заявили о сохранении потока туристов вопреки экономическим трудностям Куба продолжает принимать более тысячи туристов ежедневно вопреки санкциям США

Москва12 ноя Вести.Куба ежедневно принимает более тысячи туристов, несмотря на экономические трудности и санкционное давление со стороны США, заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия Гранда на Международном конгрессе по управлению и туризму в Гаване. Его выступление транслировал телеканал Cubavisión.

Туристическая отрасль продолжает оказывать услуги кубинскому народу, а также принимать небольшую группу посетителей - около тысячи человек ежедневно заявил министр

Гарсия Гранда также сообщил о растущем интересе инвесторов к кубинскому туристическому сектору. По его данным, власти получили 346 предложений о возможном участии в профильных проектах. Из них 146 поступили от микро-, малых и средних предприятий. Среди иностранных инвесторов наибольшую активность проявляют компании из Германии, Канады, Испании и Китая.

Для привлечения капитала правительство намерено расширить возможности сотрудничества с частным бизнесом и иностранными партнерами. В частности, рассматриваются варианты аренды туристических объектов, предоставления недвижимости и земельных участков в платное пользование, заключения концессионных соглашений и продажи имущества зарубежным инвесторам, кубинцам, проживающим за границей, и гражданам страны.

Кроме того, власти изучают возможность создания совместных предприятий для восстановления общественных клубов, проведения торгов на передачу марин и предоставления налоговых льгот проектам в области экотуризма и специализированных туристических услуг.

Министр подчеркнул, что новые правила должны обеспечить равные условия для предпринимателей и инвесторов независимо от их гражданства и места проживания. При этом государственные компании сохранят свои позиции в туристической отрасли.

Среди других планируемых изменений - разрешение на аренду автомобилей у государственных, иностранных и частных компаний, создание частных туристических агентств, а также работа независимых гидов и агентов по продаже туристических услуг при наличии необходимой сертификации.

Гарсия Гранда отметил, что одна из главных целей новой стратегии - привлечь туристических операторов, на которых не распространяются американские санкции, и восстановить доверие к туристической отрасли страны.

Ранее политолог, американист Кирилл Бенедиктов заявил, что на Кубе, помимо энергетического кризиса, скоро настанет кризис туристический.