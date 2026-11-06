МИД Кубы: страна намерена защищать суверенитет, несмотря на давление США МИД Кубы: страна продолжит защищать независимость и не подчинится США

Москва6 ноя Вести.Попытки США заставить Кубу подчиниться потерпят крах, Гавана продолжит отстаивать свою независимость, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

Вместо того, чтобы прислушаться к собственным гражданам, правительство США объявляет о новых блокадных мерах против Кубы, упорно стремясь задушить ее экономику и нанести максимальный ущерб всему народу. Попытки заставить нас подчиниться их замыслам продолжат терпеть крах отметил Паррилья

Президент США Дональд Трамп допустил смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года, события могут развиваться по "венесуэльскому сценарию".