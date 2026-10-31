Трамп предсказал смену власти на Кубе в течение двух с половиной лет

Президент США допустил "венесуэльский сценарий" для Кубы Трамп предсказал смену власти на Кубе в течение двух с половиной лет

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп предрек смену власти на Кубе в ближайшие два с половиной года, допустив развитие событий по "венесуэльскому сценарию". Об этом он заявил в интервью консервативному журналисту Бенни Джонсону.

Я бы сказал, что это продлится недолго. Послушайте, это потерпевшая крах страна. Мы очень скоро вернем туда [покинувших ее] людей. Посмотрите, что мы сделали с Венесуэлой, и там все сложится очень хорошо. Сначала мы доведем дело до конца там, а потом, возможно, займемся другим. Но с Венесуэлой все прошло великолепно. И сейчас мы занимаемся страной под названием Иран, лишая ее ядерного оружия заявил Трамп

Американский лидер охарактеризовал Кубу как "потерпевшую крах страну" и отметил, что администрация США внимательно следит за ситуацией, а курирующий это направление госсекретарь Марко Рубио занимается вопросом "весьма тщательно".

Трамп также выразил уверенность в успешном решении проблемы, проведя параллель с недавними событиями в Венесуэле и текущей политикой США в отношении Ирана.