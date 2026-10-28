Трамп в шутку "десантировал" Рубио на Кубу Трамп предложил высадить Рубио на Кубе для "решения проблемы"

Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп выступил с предложением "десантировать" на Кубу американского госсекретаря Марко Рубио, чтобы урегулировать ситуацию.

Об этом глава Белого дома заявил 27 октября на митинге сторонников Республиканской партии в штате Техас.

Может быть, когда мы покончим с Ираном, по пути назад мы высадим Марко на Кубе. Мы отправим его туда на парашюте. Мы высадим его прямо посреди Кубы, и он за две минуты решит эту проблему заявил Трамп

Госсекретарь США, который одновременно является помощником президента по национальной безопасности, сопровождал американского лидера в этой поездке.

Куба движется в нашем направлении, как и все остальное, потому что нашу страну снова уважают добавил Трамп

При этом он не уточнил, что имеет в виду под движением островного государства.

26 сентября телеканал CBS News, ссылаясь на внутренний документ Сухопутных войск США, сообщил, что американские вооруженные силы продолжают готовиться к возможной военной операции на Кубе.

В августе глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что США изучают все возможные варианты действий в отношении Кубы, включая силовые.

Ранее Трамп заявил, что не собирается нападать на островное государство, хотя местные СМИ сообщали, что Пентагон все же разрабатывает военную операцию против Кубы.