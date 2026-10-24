Москва24 окт Вести.Жителей Кубы призвали сотрудничать с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) ради "перемен" в стране.

Такое обращение к гражданам написал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети Х.

Для тех, кто стремится к позитивным изменениям на Кубе, - сейчас самое время. Разочарование от невыполненных обещаний, коррупция и привилегированная жизнь немногих; воспользуйтесь этой возможностью, чтобы добиться желаемых перемен через негласное партнерство с ЦРУ написал он

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон займется Кубой "на обратном пути из Ирана". Он уточнил, что американские военные корабли могли бы подойти к кубинскому побережью, чтобы заставить Гавану капитулировать.

Правительство республики неоднократно обвиняло Штаты во вмешательстве во внутренние дела, организации подрывной деятельности и финансировании попыток дестабилизации социально-политической обстановки на острове.