Москва5 окт Вести.Трамп не оставляет надежд взять под контроль Кубу. Для давления на Гавану в ЦРУ создана секретная целевая группа. О ее планах MK.RU рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России профессор Юрий Жданов.

Подчинение Кубы для американцев стало идеей фикс. Почти как фантомная боль: Куба - уже много лет для Америки отрезанный ломоть, а рана не заживает считает эксперт

The New York Times пишет, что в ЦРУ тайно создана группа по Кубе, цель которой - давление на кубинское правительство с целью добиться экономических, политических и кадровых изменений.

Создание целевой группы позволит ЦРУ оперативно направлять больше финансовых, кадровых и технических ресурсов на Кубу. Оперативная группа начала пополнять свой штат сотрудниками, занимающимися вербовкой и управлением, шпионами, аналитиками разведки, сотрудниками, проводящими кибероперации, и сотрудниками, специализирующимися на тайных операциях по оказанию влияния говорит Жданов

Эксперт напомнил, что в 1960 году ЦРУ тоже формировало целевую группу по Кубе, члены которой руководили провалившейся операцией американских спецслужб по вторжению на остров в 1961 году, известной как "операция в заливе Свиней". Сегодня американцы извлекли уроки из истории. Нынешняя оперативная группа не имеет организованных партнеров. Ей также не разрешено проводить операции с применением смертоносного оружия, хотя оперативная группа в ЦРУ по своей природе является гибкой, и полномочия, на основании которых она действует, могут быть изменены в любое время.

Американцы осознали, что с одного кавалерийского наскока или, если угодно, бандитского десанта, этот маленький, но зубастый и ощетинившийся шипами остров не взять. Лиса, чтобы развернуть ежа, осторожно и аккуратно пытается протолкнуть его в непроточную лужу, где он в свернутом виде захлебнется и раскроется. В данном случае лужа - это экономическая катастрофа, куда американцы толкают Кубу. Такая вот долгосрочная программа рассказал эксперт

Собственно, создание целевой группы и свидетельствует о том, насколько тщательно ЦРУ готовится к возможной затяжной тайной кампании против одной из своих самых сложных целей, считает Юрий Жданов. И Трамп в угаре своего триумфа искренне надеется, что Куба сломается. Но несмотря на разрушительное нефтяное эмбарго, введенное США, кубинцы в очередной раз продемонстрировали свою стойкость.