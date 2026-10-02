Москва2 октВести.США ужесточили санкции против Кубы и целенаправленно поставили страну на грань выживания, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин в интервью РИА Новости.
Политика в отношении Кубы является свидетельством крайне жестокого и бесчеловечного ужесточения экономического, торгового, финансового и энергетического эмбарго в отношении страны, отметил Щетинин.
Страна совершенно целенаправленно ставится на грань выживания. Мы можем с большим уважением относиться к стойкости кубинского народа, который выдерживает эти трудности в условиях крайне неблагоприятного внешнего контекстаприводит РИА Новости слова Щетинина
США на днях существенно ужесточили санкции против Кубы, в том числе вторичные ограничения для иностранных банков, заморозку счетов кубинских предпринимателей и запрет на проведение конференций на острове.
Новые меры вступили в силу 30 сентября, поскольку Куба якобы представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.