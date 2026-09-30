Минфин США ввел вторичные санкции против зарубежных банков за операции с Кубой

США ужесточили санкции в отношении Кубы Минфин США ввел вторичные санкции против зарубежных банков за операции с Кубой

Москва30 сен Вести.Соединенные Штаты Америки усилили санкционное давление на Кубу, введя дополнительные ограничения на финансовые операции как самого островного государства, так и его частного бизнеса. Соответствующее уведомление размещено на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В рамках новых рестрикций американским компаниям и банкам запрещено проводить любые финансовые транзакции с кубинскими структурами, имеющими связи с силовыми ведомствами и холдингом Grupo de Administración Empresarial S.A.

Минфин США также аннулировал генеральную лицензию от 2024 года, которая позволяла американским банкам обрабатывать долларовые платежи с участием Кубы при условии, что отправитель и получатель находятся за пределами Соединенных Штатов, а сами операции не затрагивают интересы американских граждан.

Кроме того, отменено разрешение, дававшее американским банкам право "открывать и вести счета на имя кубинского гражданина, являющегося независимым предпринимателем частного сектора".

Кубинские власти заявляют, что усиление давления со стороны Вашингтона спровоцировало нехватку топлива, перебои с электроснабжением и углубление экономического кризиса.

24 августа президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы до 14 сентября 2027 года. Американский лидер неоднократно угрожал остров "взять под контроль", однако 26 сентября отверг возможность военной операции в отношении республики.