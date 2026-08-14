WP сообщила о секретной программе ЦРУ в Тихом океане Washington Post связала атаки на эквадорские суда с секретной программой ЦРУ

Москва14 авг Вести.Серия "загадочных" ударов по эквадорским рыболовецким судам вблизи Галапагосских островов была осуществлена в рамках секретной программы ЦРУ. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что эти атаки вошли в программу "тайных операций", которые утверждаются лично президентом США. При этом ни одно ведомство или правительство не взяло на себя ответственность за инциденты с судами.

Загадочные удары по нескольким эквадорским рыбацким судам возле Галапагосских островов в этом году были нанесены в рамках секретной программы ЦРУ говорится в материале

Подчеркивается, что речь идет об инцидентах, которые произошли в начале этого года. Небольшие квадрокоптеры сбрасывали взрывчатку на лодки или таранили их.

Журналисты издания отмечают, что атаки совпали с вылетами специализированного разведсамолета Cessna Citation Longitude из сальвадорского аэропорта Илопанго, который в 1980-х годах был центром тайных операций, поддерживаемых Вашингтоном.

Отмечается, что удары не связаны с кампанией США по нанесению ударов по судам наркодельцов, инициированной администрацией американского президента Дональда Трампа.

Ранее издание написало, что американская кампания не принесла результатов и не сократила объемы контрабанды наркотиков в страну. Вместо этого силовое давление лишь вынудило криминальные синдикаты диверсифицировать логистику.