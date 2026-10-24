Трамп: "на обратном пути из Ирана мы сделаем остановку и займемся Кубой"

Трамп заявил, что после Ирана собирается заняться Кубой Трамп: "на обратном пути из Ирана мы сделаем остановку и займемся Кубой"

Москва24 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что армия США обязательно займется Кубой на обратном пути из Флориды, передает ТАСС.

У нас лучшая военная техника в мире. Вы видели это во время событий в Венесуэле...Исламская Республика Иран скажет вам, что у нас лучшая военная техника. А как же Куба? Не волнуйтесь. Мы займемся Кубой на обратном пути из Ирана, сделаем небольшую остановку сказал он

После того, как Куба "поднимет руки", по словам главы Белого дома, Штаты направят в страну госсекретаря Марко Рубио, чтобы тот довел дело до конца.

Ранее Трамп заявил, что не собирается нападать на страну, хотя местные СМИ сообщались, что Пентагон все же разрабатывает военную операцию против Кубы.