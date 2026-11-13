Трамп: я хочу решить вопрос с Кубой, прежде чем уйду Трамп хочет решить вопрос с Кубой до окончания президентского срока

Москва13 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение решить вопрос с Кубой до истечения своего президентского срока.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Salem News.

Я хочу решить вопрос с Кубой, прежде чем уйду. И для этого у нас есть очень хороший и весьма талантливый человек по имени Марко [Рубио]. Его родители из Кубы, как вам может быть известно. Он хотел бы заняться этим сказал Трамп

На вопрос ведущего о возможности проведения военной операции на Кубе американский лидер ответил, что такой сценарий рассматривается.

Очевидно, что я рассмотрел бы такую возможность заявил Трамп

Ранее президент США допустил смену власти на Кубе в течение ближайших двух с половиной лет и предрек стране "венесуэльский сценарий".

Глава МИД Кубы в ответ на воинственную риторику Трампа заявил, что страна продолжит отстаивать свою независимость, невзирая на давление со стороны США.