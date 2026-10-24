В МИД Кубы отреагировали на планы Трампа "заняться" республикой МИД Кубы: "мы отвергаем любые угрозы Штатов в отношении Кубы"

Москва24 окт Вести.Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможных военных действиях в отношении острова. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в соцсети Х.

Мы отвергаем любые угрозы, связанные с амбициями США в отношении Кубы. На наших побережьях есть прекрасные пляжи, но есть и острые, как бритва, известняковые шипы - негостеприимное место для тех, кто приходит с враждебными целями и жаждой господства пишет Родригес

Трамп на предвыборном митинге во Флориде заявил, что Штаты займутся Кубой на обратном пути из Ирана. В тот же день госсекретарь Марко Рубио призвал граждан республики воспользоваться нынешней ситуацией и начать сотрудничать с ЦРУ.