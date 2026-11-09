Около семи тысяч контейнеров с грузами для Кубы заблокированы в разных странах

Тысячи контейнеров с грузами для Кубы заблокированы по всему миру из-за США Около семи тысяч контейнеров с грузами для Кубы заблокированы в разных странах

Москва9 ноя Вести.Порядка семи тысяч контейнеров с грузами для Кубы заблокированы в разных странах мира. Об этом в беседе с ТАСС рассказал постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

По его словам, причина в том, что судоходные компании рискуют подвергнуться американским санкциям в случае доставки этих грузов на остров.

У нас около семи тысяч контейнеров по всему миру, которые ждут, когда какая-нибудь судоходная компания доставит их на Кубу. Никто не хочет этого делать. Компании опасаются санкций из-за вторичных ограничений, которые США ввели с мая 2026 года сказал Гусман

Дипломат отметил, что наиболее сильно от санкций США страдает здравоохранение, поскольку из-за дефицита электроэнергии и медицинских материалов гибнут люди, в том числе дети.

Гусман подчеркнул, что кубинские власти расценивают санкционную политику США как неоправданную форму давления на гражданское население. Никакие политические или идеологические разногласия между странами не являются оправданием подобного наказания для жителей Кубы, заключил дипломат.

Ранее глава МИД Кубы заявил, что страна продолжит защищать суверенитет, несмотря на давление со стороны США.