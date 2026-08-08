Постпред Кубы в ООН Гусман: США готовят почву для военной агрессии

На Кубе обвинили США в подготовке почвы для военной агрессии Постпред Кубы в ООН Гусман: США готовят почву для военной агрессии

Москва8 авг Вести.Постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обвинил США в подготовке почвы для военной агрессии против страны, пишет ТАСС.

Как заявил кубинский дипломат агентству, высокопоставленные чиновники США ведут политическую и медийную кампанию дезинформации в отношении Кубы.

…Чиновники США высокого ранга, публично лгут и противоречат друг другу, пытаясь оправдать то, что оправданию не поддается, - коллективное наказание, введенное правительством США в отношении народа Кубы, и возможную военную агрессию против кубинской территории заявил Гусман

Он указал на логическое противоречие в заявлениях властей США: с одной стороны, там называют коммунистический режим провальным и некомпетентным, а с другой, утверждают, что он способен угрожать национальной безопасности США, организовав и возглавив международную шпионскую кампанию.

Ранее сотрудница МИД Кубы предупредила, что военное вторжение США обернется "кровавой баней".

Сейчас Куба переживает третий за полгода общенациональный блэкаут из-за действий США.