Москва27 окт Вести.Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Халилур Рахман временно приостановил пленарное заседание после перепалки между министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей и постпредом США Майком Уолтцем, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время выступления американского дипломата по проекту резолюции об отмене блокады Кубы. Глава кубинского МИД подошел к трибуне и потребовал предоставить ему слово, обвинив Уолтца в нарушении процедуры.

Американский представитель, в свою очередь, потребовал от кубинского министра отойти от трибуны и заявил, что тот не вправе ему угрожать. После этого Родригесу Паррилье предоставили слово. Он призвал председательствующего призвать Уолтца к порядку и обвинил его в распространении недостоверных сведений и оскорблении кубинского народа и правительства.

Голосование по резолюции об отмене торгово-экономической и финансовой блокады Кубы состоится 28 октября. Россия традиционно поддерживает Гавану по этому вопросу.

Блокада Кубы — это многолетняя система экономических, торговых и финансовых санкций, введенных США против острова. Она действует с 1960 года и считается одним из самых продолжительных торговых эмбарго в современной истории.

Блокада нанесла серьезный ущерб кубинской экономике - в десятки миллиардов долларов. Она повлияла на все секторы кубинской экономики, привела к дефициту товаров, проблемам в энергетике, здравоохранении и других сферах. В 2026 году, на фоне усиления давления со стороны США, на Кубе разразился масштабный энергетический кризис, вызванный нехваткой топлива.