Москва1 сен Вести.Парк "Три вулкана" станет серьезным горнолыжным курортном и всесезонной точкой притяжения туристов. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил, что объем инвестиций в проект парка "Три вулкана" превышает 60 миллиардов рублей.

Отдельно я подчеркну, конечно, инвестиции в туризм. Мы видим, что Камчатка - уже состоявшийся бренд, наш флагманский проект "Три вулкана". Только в него заявленный объем инвестиций превышает 60 млрд руб. Более того, могу сказать, что обеспечивающая инфраструктура уже готова. С инвесторами есть договоренность, что 30 километров горнолыжных трасс, серьезный горнолыжный курорт будет создан и всесезонная точка притяжения рассказал Солодов

Ранее губернатор Камчатского края сообщил о переговорах со стратегическим партнером по созданию торгового порта в регионе.