Пушилин сообщил о планах по развитию экономики и туризма в Приазовье Пушилин: развитие Приазовья – перспективное направление экономики и туризма

Москва2 ноя Вести.Развитие Приазовья рассматривается как одно из перспективных направлений экономики сразу семи регионов, которые выходят к Азовскому морю. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Мы действительно рассматриваем развитие Приазовья как одно из перспективных направлений именно экономики. Причем экономики не одного региона, а сразу семи регионов, которые соприкасаются с Азовским морем. Это внутреннее российское море, и, конечно же, здесь нужно подходить теперь с полной ответственностью. Списать будет не на кого заявил Пушилин

Глава ДНР отметил, что регионам предстоит самим определить, как будут выглядеть курорты.

Кроме того, у каждого региона есть свои преимущества, и здесь нужно выстроить не конкуренцию, а взаимодополняемость. В этом, наверное, основной успех будет сформирован. Ну и таким образом отдыхающий сможет за один отпуск посетить несколько регионов юга России, познакомиться и с историей их, и с культурой, с природой сказал Пушилин

Ранее Пушилин заявил, что для реализации туристического потенциала Азовского моря необходимо создать единого оператора всего побережья.